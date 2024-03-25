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Место рожденияФранция
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зельченко Владимир
Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Студент в Электротехническом Институте
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
Неизвестно
Франция