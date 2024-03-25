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Место рождения

Франция

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зельченко Владимир

Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Студент в Электротехническом Институте
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
Неизвестно
Франция
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