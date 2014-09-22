Павлов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1923
Дата смерти22.09.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1923
Отец: Павлов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор объединения Гранит.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.2014