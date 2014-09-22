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Павлов Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1923

Дата смерти

22.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1923

Отец: Павлов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евгения Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор объединения Гранит.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.09.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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