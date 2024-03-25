Басалаев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басалаев Надежда Александровна
Мать ребёнка: Басалаева Ядвига Донатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный Полковник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург