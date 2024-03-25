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Басалаев Александр Васильевич

Место рождения

Остинское

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Басалаев Василий Константинович

Мать: Басалаева Анна (Млад) Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басалаев Надежда Александровна

Мать ребёнка: Басалаева Ядвига Донатовна

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева Ядвига Донатовна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный Полковник
Место жительства
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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