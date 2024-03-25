Солнцев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиДо 1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
13.11.1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия (Раиса) Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Печник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1948