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Солнцев Иван Егорович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

До 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Солнцев (соцков) Егор Наумович

Мать: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
13.11.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солнцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия (Раиса) Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Печник
Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
До 1948
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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