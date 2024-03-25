Солнцев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1938
Дочь: А Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) В С
Рождение ребёнка
1941
Дочь: А Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) В С
Рождение ребёнка
1941
Сын: Солнцев В Алексеевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) В С
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солнцева (соцкова) В С
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно