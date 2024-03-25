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Солнцев Алексей Иванович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Солнцев Иван Егорович

Мать: Солнцева (соцкова) Александра Прокопьевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1938

Дочь: А Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) В С

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1941

Дочь: А Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) В С

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1941

Сын: Солнцев В Алексеевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) В С

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) В С

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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