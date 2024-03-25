Солнцева (Соцкова) В С
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: А Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: А Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Солнцев В Алексеевич
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно