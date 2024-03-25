Солнцева (Соцкова) В С — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) В С

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: А Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1941

Дочь: А Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1941

Сын: Солнцев В Алексеевич

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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