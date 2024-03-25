Солнцева (Соцкова) Александра Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиДо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
13.11.1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия (Раиса) Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1948