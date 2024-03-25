Солнцева (Соцкова) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Александра Прокопьевна

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

До 1948

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
13.11.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солнцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия (Раиса) Ивановна

Отец ребёнка: Солнцев Иван Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
До 1948
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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