Солнцева (Соцкова) Марфа Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Солнцев (соцков) Модест Наумович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Солнцев (соцков) Илья Наумович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Рождение ребёнка
17.04.1842
Сын: Солнцев (соцков) Егор Наумович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: Ольга Наумовна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Рождение ребёнка
01.04.1850
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно