Солнцева (Соцкова) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Марфа Гавриловна

Место рождения

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Солнцев (соцков) Модест Наумович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Солнцев (соцков) Илья Наумович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
17.04.1842

Сын: Солнцев (соцков) Егор Наумович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: Ольга Наумовна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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