Солнцева (Соцкова) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Устина Егоровна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Солнцев (соцков) Семён Егорович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно