Солнцев (Соцков) Семён Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Семён Егорович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Солнцев (соцков) Егор Иванович

Мать: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
18.03.1843

Сын: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
02.04.1852

Дочь: Ирина Семёновна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
03.07.1854

Дочь: Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
02.03.1856

Сын: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Солнцев (соцков) Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Парасковья Елизаровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Парасковья Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
После 1868
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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