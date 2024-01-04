Солнцев (Соцков) Семён Егорович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
18.03.1843
Сын: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
02.04.1852
Дочь: Ирина Семёновна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
03.07.1854
Дочь: Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
02.03.1856
Сын: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Солнцев (соцков) Дмитрий Семёнович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Парасковья Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868