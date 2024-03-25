Солнцев (Соцков) Гавриил Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.03.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1843
Рождение ребёнка
23.10.1865
Сын: Солнцев (соцков) Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1867
Сын: Солнцев (соцков) Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1869
Сын: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно