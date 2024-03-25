Солнцев (Соцков) Гавриил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Гавриил Семёнович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

18.03.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1843

Отец: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Мать: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
23.10.1865

Сын: Солнцев (соцков) Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
14.08.1867

Сын: Солнцев (соцков) Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
12.09.1869

Сын: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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