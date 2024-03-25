Солнцев (Соцков) Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Алексей Семёнович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

02.03.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1856

Отец: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Мать: Солнцева (соцкова) Анна Егоровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
20.04.1886

Сын: Солнцев (соцков) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
05.06.1888

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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