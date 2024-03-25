Солнцев (Соцков) Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рождения02.03.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1856
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1886
Сын: Солнцев (соцков) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1888
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно