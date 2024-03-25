Солнцева (Соцкова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Акилина Ивановна

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
20.04.1886

Сын: Солнцев (соцков) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
05.06.1888

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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