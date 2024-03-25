Солнцева (Соцкова) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
20.04.1886
Сын: Солнцев (соцков) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
05.06.1888
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно