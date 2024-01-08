Солнцева (Соцкова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1843

Сын: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
02.04.1852

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
03.07.1854

Дочь: Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
02.03.1856

Сын: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
До 1860
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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