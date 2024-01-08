Солнцева (Соцкова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1843
Сын: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович
Рождение ребёнка
02.04.1852
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович
Рождение ребёнка
03.07.1854
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович
Рождение ребёнка
02.03.1856
Сын: Солнцев (соцков) Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Семён Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860