Николаев Кирилл Николаевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1855 и 1856 ст.
Дата смерти05.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1856 ст.
Отец: Николай Петрович
Мать: Матрена Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1875
Жена: Павлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1876
Дочь: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1879
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
02.05.1883
Сын: Кириллов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
07.04.1887
Дочь: (Кириллова) Агапия Кирилловна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Кириллов Варлаам Кириллович
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
27.08.1893
Сын: Кириллов (Воротников) Антон Кириллович
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна