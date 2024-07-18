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Николаев Кирилл Николаевич

Место рождения

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1855 и 1856 ст.

Дата смерти

05.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1856 ст.

Отец: Николай Петрович

Мать: Матрена Федоровна

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1875

Жена: Павлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
07.01.1876

Дочь: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1879

Сын: Кириллов Яким Кириллович

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
02.05.1883

Сын: Кириллов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
07.04.1887

Дочь: (Кириллова) Агапия Кирилловна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Кириллов Варлаам Кириллович

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
27.08.1893

Сын: Кириллов (Воротников) Антон Кириллович

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Павловна

Смерть
05.12.1898

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