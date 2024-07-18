Николай Петрович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения04.05.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1828
Отец: Петр Яковлевич
Мать: Авдотья Андреевна
Бракосочетание
15.07.1847
Жена: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856 ст.
Сын: Николаев Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно