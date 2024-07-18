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Николай Петрович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

04.05.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

Между 1826 и 1827 г.р.

Дети

Между 1848 и 1849 г.р.
Между 1855 и 1856 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1828

Отец: Петр Яковлевич

Мать: Авдотья Андреевна

Бракосочетание
15.07.1847

Жена: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856 ст.

Сын: Николаев Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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