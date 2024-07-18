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Матрена Федоровна

Место рождения

деревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1781 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

Между 1848 и 1849 г.р.
Между 1855 и 1856 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Федор Никитин

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
15.07.1847

Муж: Николай Петрович

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Петрович

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856 ст.

Сын: Николаев Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Николай Петрович

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1858

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