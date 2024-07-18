Матрена Федоровна
Место рождениядеревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Федор Никитин
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
15.07.1847
Муж: Николай Петрович
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Петрович
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856 ст.
Сын: Николаев Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Николай Петрович
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1858