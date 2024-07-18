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Федор Никитин

Место рождения

деревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Никита Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
До 1847

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