Федор Никитин
Место рождениядеревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Никита Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
До 1847