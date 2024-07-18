Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Петрович

Место рождения

деревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена

Рождение ребёнка
1781

Сын: Федор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Григорий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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