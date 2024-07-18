Никита Петрович
Место рождениядеревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена
Рождение ребёнка
1781
Сын: Федор Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорий Никитин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно