Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Никитин
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никитин
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никитин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никитин
Смерть
После 1831