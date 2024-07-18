Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Никитин

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никитин

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никитин

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никитин

Смерть
После 1831

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