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Кириллов Яким Кириллович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

03.09.1879

Дата смерти

21.12.1915

Пол

Мужской

Отец

Между 1855 и 1856 г.р.

Мать

Между 1852 и 1855 г.р.

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1879

Отец: Николаев Кирилл Николаевич

Мать: Павлова Татьяна Павловна

Бракосочетание
09.06.1899

Жена: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Якимова) Ольга Якимовна

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Якимова) Перасковья Якимовна

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Якимов Алексей Якимович

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Дочь: (Якимова) Мария Якимовна

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Смерть
21.12.1915

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