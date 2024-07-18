Кириллов Яким Кириллович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения03.09.1879
Дата смерти21.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1879
Бракосочетание
09.06.1899
Жена: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Якимова) Ольга Якимовна
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Якимова) Перасковья Якимовна
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Дочь: (Якимова) Мария Якимовна
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Смерть
21.12.1915