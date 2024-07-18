(Якимова) Ольга Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якимова) Ольга Якимовна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Кириллов Яким Кириллович

Мать: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Осип Иванович

Смерть
Неизвестно

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