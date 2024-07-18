Васса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Никитин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1899
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Якимова) Ольга Якимовна
Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Якимова) Перасковья Якимовна
Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Дочь: (Якимова) Мария Якимовна
Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1912
Дочь: Анна Якимовна ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Екатерина Якимовна ?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно