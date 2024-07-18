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Васса Васильевна

Место рождения

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Никитин Василий

Мать: не указана

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.06.1899

Муж: Кириллов Яким Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Якимова) Ольга Якимовна

Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Якимова) Перасковья Якимовна

Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Якимов Алексей Якимович

Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Дочь: (Якимова) Мария Якимовна

Отец ребёнка: Кириллов Яким Кириллович

Рождение ребёнка
Между 1910 и 1912

Дочь: Анна Якимовна ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Екатерина Якимовна ?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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