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Якимов Алексей Якимович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Кириллов Яким Кириллович

Мать: Васса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1982

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