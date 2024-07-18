(Якимова) Мария Якимовна
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1908 и 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1908 и 1909
Отец: Кириллов Яким Кириллович
Мать: Васса Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно