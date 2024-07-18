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(Якимова) Мария Якимовна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1908 и 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1908 и 1909

Отец: Кириллов Яким Кириллович

Мать: Васса Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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