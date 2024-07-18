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Кириллов Николай Кириллович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

02.05.1883

Дата смерти

08.12.1917

Пол

Мужской

Отец

Между 1855 и 1856 г.р.

Мать

Между 1852 и 1855 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1883

Отец: Николаев Кирилл Николаевич

Мать: Павлова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Около 1907

Жена: (Петрова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Иустиния Николаевна

Мать ребёнка: (Петрова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Михаил Николаевич

Мать ребёнка: (Петрова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Федосия Николаевна

Мать ребёнка: (Петрова) Васса

Смерть
08.12.1917

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