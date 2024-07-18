Кириллов Николай Кириллович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения02.05.1883
Дата смерти08.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1883
Бракосочетание
Около 1907
Жена: (Петрова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Иустиния Николаевна
Мать ребёнка: (Петрова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Михаил Николаевич
Мать ребёнка: (Петрова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Федосия Николаевна
Мать ребёнка: (Петрова) Васса
Смерть
08.12.1917