(Петрова) Васса
Место рождениядеревня Актай, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1907
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Иустиния Николаевна
Отец ребёнка: Кириллов Николай Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кириллов Николай Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Федосия Николаевна
Отец ребёнка: Кириллов Николай Кириллович
Смерть
Неизвестно