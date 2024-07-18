(Петрова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Васса

Место рождения

деревня Актай, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1907

Муж: Кириллов Николай Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Иустиния Николаевна

Отец ребёнка: Кириллов Николай Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кириллов Николай Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Федосия Николаевна

Отец ребёнка: Кириллов Николай Кириллович

Смерть
Неизвестно

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