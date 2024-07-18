Иустиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустиния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Кириллов Николай Кириллович

Мать: (Петрова) Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Павел

Первомайское, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Павел

Смерть
Неизвестно

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