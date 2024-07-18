Иустиния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Кириллов Николай Кириллович
Мать: (Петрова) Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Павел
Первомайское, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Павел
Смерть
Неизвестно