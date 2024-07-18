Кириллов (Воротников) Антон Кириллович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения27.08.1893
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1942