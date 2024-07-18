Кириллов (Воротников) Антон Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов (Воротников) Антон Кириллович

Кириллов (Воротников) Антон Кириллович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

27.08.1893

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Между 1855 и 1856 г.р.

Мать

Между 1852 и 1855 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1893

Отец: Николаев Кирилл Николаевич

Мать: Павлова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.