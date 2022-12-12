Антипушкин (Абрамов) Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1867 ст.
Дата смерти06.11.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1867 ст.
был брат близнец - Степан Григорьевич, восприемники: отставной унтер-офицер Алексей Абрамов и крестьянская девица Матрена Петрова
Бракосочетание
04.04.1893 ст.
жених: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов, православного вероисповедания, первым браком, 25 лет невеста: села Лукояново крестьянская дочь девица Евдокия Иванова Демидова, православного в... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села Лукояново уволенный в запас армии рядовой Петр Абрамов Абрамов (так в документе) и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянин Александр Абрамов Абрамов (... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села Лукояново уволенный в запас армии рядовой Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянин Степан Григорьев Абрамов (дядя его) и села К... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.
Дочь: Куликова Анна Петровна
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и его законная жена Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянин Петр Степанов Логинов и крестьянка Анна Иванова Ларшутина
Рождение ребёнка
29.03.1902 ст.
Дочь: Комкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянский сын Иван Петров Абрамов (родной брат) и крестьянска девица Прас... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.
Сын: Антипушкин Василий Петрович
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянский сын Николай Александров Абрамов и крестьянская девица Прасковья... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.
Сын: Антипушкин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Мамлеево Лукояновского уезда крестьянин Дмитрий Семенов Волков и села Лукояново кресть... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
был брат близнец Василий Петрович (умер ребенком). родители: крестьянин села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Антипушкин-Абрамов (так в документе) и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
был брат близнец-Федор Васильевич. родители: крестьянин села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Антипушкин-Абрамов (так в документе) и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: крестьянин того ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села лукояново крестьяне Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьяне Дмитрий Степанов Абрамов и дочь Петра Анна Петрова Абрамова (родная... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
родители: села лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники в документе не указаны, крещен повивальной бабкой, миропамазан священником.
Смерть
06.11.1920
В записи о смерти указан как Антипушкин Петр Григорьевич, умер от воспаления легких, заявление о смерти сделала Анна Куликова (его дочь)