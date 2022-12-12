Антипушкин (Абрамов) Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипушкин (Абрамов) Григорий Петрович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.01.1907 ст.

Дата смерти

19.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1907 ст.

Отец: Антипушкин Петр Григорьевич

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Мамлеево Лукояновского уезда крестьянин Дмитрий Семенов Волков и села Лукояново кресть... Показать все
Смерть
19.01.1992
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