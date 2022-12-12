Антипушкин (Абрамов) Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения24.01.1907 ст.
Дата смерти19.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
24.01.1907 ст.
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Мамлеево Лукояновского уезда крестьянин Дмитрий Семенов Волков и села Лукояново кресть... Показать все
Смерть
19.01.1992