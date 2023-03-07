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Овсянников Григорий Абрамов

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

После 1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.01.1862 ст.

Жена: Абрамова Прасковья Петровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
жених: города Лукоянова государственный крестьянин Григорий Абрамов Овсяников, православного вероисповедания, первым браком, 28 лет. невеста: того же города крестьянина Петра Фокина Лялина дочь, девиц... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1867 ст.

Сын: Антипушкин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Петровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
был брат близнец - Степан Григорьевич, восприемники: отставной унтер-офицер Алексей Абрамов и крестьянская девица Матрена Петрова
Рождение ребёнка
13.12.1967 ст.

Сын: Абрамов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Петровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
был брат близнец Петр Григорьевич восприемники: отставной унтер-офицер Алексей Абрамов и крестьянская девица Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Петровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Просмотрено ЦАНО в МК Покровского собора записи о рождении за:1862, 1863, 1865,1866,1867, 1869,1870,1871,1872,1873 1864г - МК не поступала в ЦАНО 1868г - отсутствует в МК раздел "О родившихся"
Смерть
После 1867 ст.
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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