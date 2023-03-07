Овсянников Григорий Абрамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиПосле 1867 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Около 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1862 ст.
жених: города Лукоянова государственный крестьянин Григорий Абрамов Овсяников, православного вероисповедания, первым браком, 28 лет. невеста: того же города крестьянина Петра Фокина Лялина дочь, девиц... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1867 ст.
Сын: Антипушкин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Петровна
был брат близнец - Степан Григорьевич, восприемники: отставной унтер-офицер Алексей Абрамов и крестьянская девица Матрена Петрова
Рождение ребёнка
13.12.1967 ст.
Сын: Абрамов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Петровна
был брат близнец Петр Григорьевич восприемники: отставной унтер-офицер Алексей Абрамов и крестьянская девица Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Петровна
Просмотрено ЦАНО в МК Покровского собора записи о рождении за:1862, 1863, 1865,1866,1867, 1869,1870,1871,1872,1873 1864г - МК не поступала в ЦАНО 1868г - отсутствует в МК раздел "О родившихся"
Смерть
После 1867 ст.