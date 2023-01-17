Антипушкин (Абрамов) Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипушкин (Абрамов) Василий Петрович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1904 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904 ст.

Отец: Антипушкин Петр Григорьевич

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянский сын Николай Александров Абрамов и крестьянская девица Прасковья... Показать все
Место жительства
До 1941
Москва, город федерального значения Москва
адрес на дату мобилизации Кожухово, Брандвахта №4 29.10.1941 г. Москва, Фрунзенский РВК, Московская обл., рядовой, призывался по мобилизации. 29.10.1941 Первомайский РВК, 29.12.1943 снят с общего уч... Показать все
Место жительства
После 1943
Москва, город федерального значения Москва
в 1970-е проживал в Москве, м."Бабушкинская", ул. Полярная
Смерть
1974
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