Антипушкин (Абрамов) Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1904 ст.
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904 ст.
родители: села Лукояново крестьянин Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянский сын Николай Александров Абрамов и крестьянская девица Прасковья... Показать все
Место жительства
До 1941
адрес на дату мобилизации Кожухово, Брандвахта №4 29.10.1941 г. Москва, Фрунзенский РВК, Московская обл., рядовой, призывался по мобилизации. 29.10.1941 Первомайский РВК, 29.12.1943 снят с общего уч... Показать все
Место жительства
После 1943
в 1970-е проживал в Москве, м."Бабушкинская", ул. Полярная
Смерть
1974