Абрамов Иван (Иоанн) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Иван (Иоанн) Петрович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.12.1897 ст.

Дата смерти

22.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1897 ст.

Отец: Антипушкин Петр Григорьевич

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
родители: села Лукояново уволенный в запас армии рядовой Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянин Степан Григорьев Абрамов (дядя его) и села К... Показать все
Смерть
22.03.1942
пропал без вести на Великой Отечественной войне
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