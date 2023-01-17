Абрамов Иван (Иоанн) Петрович
Место рождения
Дата рождения13.12.1897 ст.
Дата смерти22.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1897 ст.
родители: села Лукояново уволенный в запас армии рядовой Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьянин Степан Григорьев Абрамов (дядя его) и села К... Показать все
Смерть
22.03.1942
пропал без вести на Великой Отечественной войне