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Абрамов Сергей Петрович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.07.1911 ст.

Дата смерти

12.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1911 ст.

Отец: Антипушкин Петр Григорьевич

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
родители: села лукояново крестьяне Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьяне Дмитрий Степанов Абрамов и дочь Петра Анна Петрова Абрамова (родная... Показать все
Бракосочетание
1948

Жена: Абрамова Зоя Кузьминична

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1949

Сын: Абрамов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Абрамова Зоя Кузьминична

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
12.11.2000
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