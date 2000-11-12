Абрамов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения03.07.1911 ст.
Дата смерти12.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1911 ст.
родители: села лукояново крестьяне Петр Григорьев Абрамов и законная жена его Евдокия Иванова восприемники: села Лукояново крестьяне Дмитрий Степанов Абрамов и дочь Петра Анна Петрова Абрамова (родная... Показать все
Бракосочетание
1948
Жена: Абрамова Зоя Кузьминична
Рождение ребёнка
22.10.1949
Сын: Абрамов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Абрамова Зоя Кузьминична
Смерть
12.11.2000