Панин Валерий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1942
Бракосочетание
Около 1967
Жена: Панина Галина
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Панина Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Панина Галина
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Панина неизвестно
Мать ребёнка: Панина Валентина
Бракосочетание
Около 1973
Жена: Панина Валентина
Смерть
Неизвестно