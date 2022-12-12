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Панин Валерий Алексеевич

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Место рождения

Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

11.01.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1942

Отец: Панин Алексей Иванович

Мать: Германова Валентина Васильевна

Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1967

Жена: Панина Галина

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Панина Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Панина Галина

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Панина неизвестно

Мать ребёнка: Панина Валентина

Бракосочетание
Около 1973

Жена: Панина Валентина

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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