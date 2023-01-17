Панин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.04.1915
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 14.04.1915
Отец: Панин Иван
Мать: не указана
младший в семье
Бракосочетание
1941
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.01.1942
Мать ребёнка: Германова Валентина Васильевна
Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
?.02.1942
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
пропал без вести в боях под Новгородом 7 гв.сд 30сп 6-я рота лейтенант командир взвода последнее письмо от 20.01.1942 г.