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Панин Алексей Иванович

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Место рождения

Барминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Около 14.04.1915

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.04.1915

Отец: Панин Иван

Мать: не указана

Барминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
младший в семье
Бракосочетание
1941

Жена: Германова Валентина Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.01.1942

Сын: Панин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Германова Валентина Васильевна

Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
?.02.1942
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
пропал без вести в боях под Новгородом 7 гв.сд 30сп 6-я рота лейтенант командир взвода последнее письмо от 20.01.1942 г.
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