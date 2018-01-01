другой Сарепта, Царицинский уезд, Саратовская губерния (на 1890) — Familio

Сарепта

Царицинский уезд, Саратовская губерния (на 1890)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2086Сарепта, колон. нем.при р. Волге и устье рч. Сарпы.285663215231Церковь лютеранская 1. Училищ 2. Фабрика 1. Заводов 7. Близь колонии минеральные источники Гезундбрунн и Шёнбрунн.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Сарептская волость
1104. Сарепта, селение бывшее колонистов, при речке Сарпе, дворов 72, жителей 473, волостное правление (уездный город в 28 верстах), ц. л., 3 школы, почтовое отделение, п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Царицинский уезд, Сарептская волость
село Сарепта 2802158201231242262504сведений нет

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