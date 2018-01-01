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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2086Сарепта, колон. нем.при р. Волге и устье рч. Сарпы.285663215231Церковь лютеранская 1. Училищ 2. Фабрика 1. Заводов 7. Близь колонии минеральные источники Гезундбрунн и Шёнбрунн.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1104. Сарепта, селение бывшее колонистов, при речке Сарпе, дворов 72, жителей 473, волостное правление (уездный город в 28 верстах), ц. л., 3 школы, почтовое отделение, п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сарепта 2802158201231242262504сведений нет