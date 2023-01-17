Панин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1908

Сын: Панин Илларион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Барминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Панина Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.04.1915

Сын: Панин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Барминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
младший в семье
Смерть
Неизвестно
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