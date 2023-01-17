Панин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Панина Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.04.1915
Мать ребёнка: не указана
младший в семье
Смерть
Неизвестно