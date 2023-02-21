Панина (Панина) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Панина) Наталья Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Панин Валерий Алексеевич

Мать: Панина Галина

Рождение ребёнка
Около 1986

Дочь: Марина Александровна

Отец ребёнка: Громов Александр

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Александр

Смерть
Неизвестно
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