Панина (Панина) Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: Панин Валерий Алексеевич
Мать: Панина Галина
Рождение ребёнка
Около 1986
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Громов Александр
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громов Александр
Смерть
Неизвестно