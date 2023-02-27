Рогозин Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Рогозин Тимофей
Мать: (Рогозина) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Рогозина) Павлина
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Рогозина) Анна
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Михаил
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Рогозина) Мария
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Смерть
Неизвестно