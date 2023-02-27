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Рогозин Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Рогозин Тимофей

Мать: (Рогозина) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Рогозина) Павлина

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Рогозина) Анна

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Михаил

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Рогозина) Мария

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Смерть
Неизвестно

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