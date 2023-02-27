Рогозин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Рогозин Николай Тимофеевич

Мать: (Рогозина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Анна

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Смерть
Неизвестно

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