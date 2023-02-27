Рогозин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Рогозин Николай Тимофеевич
Мать: (Рогозина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Анна
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Смерть
Неизвестно