(Рогозина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Стефан
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тимофей
Смерть
1851