(Рогозина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Стефан

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Тимофей

Смерть
1851
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