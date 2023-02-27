Рогозин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Рогозин Николай Тимофеевич
Мать: (Рогозина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Дарья
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рогозин Михаил
Мать ребёнка: (Рогозина) Дарья
Смерть
Неизвестно