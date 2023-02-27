(Рогозина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Павлина
Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Михаил
Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Яков
Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно