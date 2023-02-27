(Рогозина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Павлина

Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Михаил

Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Яков

Отец ребёнка: Рогозин Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Николай Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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