Ганыкин Арефий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганыкин Арефий

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Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1768

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ганыкин Харлам

Мать: Ганыкина Мария ивановна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ганыкин Лука

Мать ребёнка: Гликерия Никитична

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ганыкин Иван

Мать ребёнка: Гликерия Никитична

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1811

Сын: Ганыкин Моисей

Мать ребёнка: Гликерия Никитична

Смерть
1828
Новоприборная слобода
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