Ганыкин Арефий
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1768
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Ганыкин Харлам
Мать: Ганыкина Мария ивановна
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ганыкин Лука
Мать ребёнка: Гликерия Никитична
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ганыкин Иван
Мать ребёнка: Гликерия Никитична
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1811
Сын: Ганыкин Моисей
Мать ребёнка: Гликерия Никитична
Смерть
1828
Новоприборная слобода