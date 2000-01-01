Ганыкина Мария ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганыкина Мария ивановна

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Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ганыкин Харлам

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ганыкин Поликарп

Отец ребёнка: Ганыкин Харлам

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ганыкин Арефий

Отец ребёнка: Ганыкин Харлам

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1770

Сын: Ганыкин Козьма

Отец ребёнка: Ганыкин Харлам

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ганыкин Харлам

Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно
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