Ганыкина Мария ивановна
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ганыкин Харлам
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ганыкин Поликарп
Отец ребёнка: Ганыкин Харлам
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ганыкин Арефий
Отец ребёнка: Ганыкин Харлам
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ганыкин Козьма
Отец ребёнка: Ганыкин Харлам
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ганыкин Харлам
Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно