Ганыкин Харлам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаныкин Харлам

Ганыкин Харлам

avatar

Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Ганыкин Абрам

Мать: Ганыкина Елизавета

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ганыкин Поликарп

Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ганыкин Арефий

Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1770

Сын: Ганыкин Козьма

Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна

Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close