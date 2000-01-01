Ганыкин Харлам
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Ганыкин Абрам
Мать: Ганыкина Елизавета
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ганыкин Поликарп
Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ганыкин Арефий
Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ганыкин Козьма
Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ганыкина Мария ивановна
Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно