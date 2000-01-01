Ганыкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганыкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ганыкин Арефий

Мать: Гликерия Никитична

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ганыкин Никита

Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ганыкин Птер

Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна

Новоприборная слобода
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