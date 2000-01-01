Ганыкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ганыкин Арефий
Мать: Гликерия Никитична
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ганыкин Никита
Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ганыкин Птер
Мать ребёнка: Ганыкина Прасковья Николаевна
Новоприборная слобода