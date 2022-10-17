Ганыкина Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ганыкин Никита
Отец ребёнка: Ганыкин Иван
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Ганыкина) Марфа
Отец ребёнка: Ганыкин Иван
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ганыкина) Матрена
Отец ребёнка: Ганыкин Иван
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ганыкин Птер
Отец ребёнка: Ганыкин Иван