Ганыкина Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганыкина Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ганыкин Никита

Отец ребёнка: Ганыкин Иван

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Ганыкина) Марфа

Отец ребёнка: Ганыкин Иван

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ганыкина) Матрена

Отец ребёнка: Ганыкин Иван

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ганыкин Птер

Отец ребёнка: Ганыкин Иван

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